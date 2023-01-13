Более 440 млрд тенге получили казахстанцы из ГФСС в 2022 году

Экономика , Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Это на 30% больше по сравнению с 2021 годом.

Фото: Kazpravda.kz

По итогам 2022 года из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 1,2 млн человек получили социальные выплаты на общую сумму порядка 441 млрд тенге, что на 30% больше по сравнению с 2021 годом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности назначается дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, выплачиваемому за счет бюджетных средств. Выплата осуществляется на период установления медико-социальной экспертизой степени утраты общей трудоспособности от 30% до 100% и производится независимо от продолжения трудовой деятельности. В 2022 году данную выплату из ГФСС получили 97,6 тыс. человек на сумму 30,5 млрд тенге, что на 13% больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты - 37 784 тенге.

Социальная выплата на случай потери кормильца назначается иждивенцам участника системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, выплачиваемому за счет средств бюджета. Осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае обучения по очной форме – до 23 лет. В 2022 году 61, 4 тыс. семей, потерявших кормильца, получили данную выплату из ГФСС на сумму 21,3 млрд тенге, что на 20% больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты - 40 928 тенге.

Для обеспечения покупательской способности размеры выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца ежегодно повышаются. Так, с 1 января 2023 года размер выплат увеличен на 8,5%.

Социальная выплата на случай потери работы назначается вне зависимости от причин увольнения. Право на выплату возникает со дня регистрации в качестве безработного через центр занятости населения или портал «Электронная биржа труда» (enbek.kz). Выплата назначается от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. В 2022 году данную выплату из ГФСС получили 110,6 тыс. человек на сумму 19,1 млрд тенге, что на 18% больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты - 44 833 тенге.

С 1 января 2023 года во исполнение поручения главы государства, озвученного в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, повышен коэффициент замещения дохода с 40% до 45%, применяемый для исчисления социальной выплаты на случай потери работы, что приведет к увеличению ее размера.

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. В 2022 году данную единовременную выплату из ГФСС получили 251,1 тыс. человек на общую сумму 197,9 млрд тенге, что на 60% больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты - 809 226 тенге.

Ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года назначается с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно. В 2022 году данная выплата из ГФСС назначена 321,8 тыс. человек. Всего в течение года выплачено 171,9 млрд тенге, что на 11% больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты - 45 942 тенге.

С 1 января 2023 года во исполнение поручения главы государства, озвученного в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, увеличена продолжительность социальной выплаты по уходу за ребенком с одного года до полутора лет, добавили в Минтруда.

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