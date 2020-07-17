Более 4,6 тыс. грантов выделили для колледжей в Нур-Султане

Для колледжей в Нур-Султане выделили более 4,6 тыс. грантов. Прием документов осуществляется через веб-портал egov.kz, абитуриентам разрешается временно не предоставлять медицинские справки с учетом пандемии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
На 2020/21 учебный год государственный образовательный заказ размещен в 22 столичных колледжах (12 государственных, 10 частных) на 4 652 места. Из них за счет местного бюджета – 3 602 места, по государственной программе продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" – 1 050 мест.
"Заказ распределен по следующим отраслям экономики: образование – 865, медицина, фармацевтика – 250, искусство и культура –165, геология – 25, сервис и обслуживание, маркетинг – 1 000, энергетика – 200, транспорт – 245, производство, монтаж, эксплуатация и ремонт – 725, связь, телекоммуникация и информационные технологии – 700, строительство, коммунальное хозяйство, экология – 477 человек", – сообщили в городском управлении образования.
На 2020/21 учебный год планируется прием детей с особыми образовательными возможностями по государственному образовательному заказу – 139 мест по 13 специальностям.
Информация о размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с ТиПО опубликована на официальном сайте управления образования http://bilim.astana.kz
.
План приема на 2020/21 учебный год организациями ТиПО составляет 8 тыс. человек.
Прием документов в колледжи осуществляется с 20 июня по 25 августа (для рабочих кадров до 27 августа) через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz
, также в бумажном варианте через приемную комиссию колледжа с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
"Абитуриентам при сдаче документов в организации ТиПО разрешается временно не предоставлять медицинские справки
(№ 086-У, для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 088-У) с предоставлением в более поздние сроки – до начала учебного года. Конкурс на обучение по госзаказу будет проводиться на основе суммарного балла аттестата", – отметили в управлении образования.