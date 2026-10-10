Более 46 тыс. жилых объектов проверили за четыре дня в Казахстане

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Помощь потребовалась порядка 800 подросткам, 127 из них мы поместили в центры адаптации.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД продолжает профилактическое мероприятие «Безопасный дом», направленное на предупреждение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и защиту детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«По стране продолжается профилактическое мероприятие «Безопасный дом». Мы проводим его для того, чтобы каждый из вас чувствовал себя спокойно у себя дома, во дворе и на улице. За первые четыре дня проверено более 46 тысяч жилых объектов и свыше 35 тысяч человек, состоящих на профилактических учетах. Выявили около четырех тысяч человек, проживавших без регистрации, установлено три тысячи различных нарушений. Для нас особенно важна безопасность детей. Помощь потребовалась порядка 800 подросткам, 127 из них мы поместили в центры адаптации. В Павлодарской области сотрудники полиции нашли четверых малолетних детей, оставленных без присмотра. В таких случаях мы не стремимся наказать. Наша задача – защитить ребенка», – отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев.

Кроме того, проверено более 11 тысяч владельцев оружия и изъято 20 единиц незарегистрированного оружия. Проведено порядка двух тысяч встреч и поступило почти 580 обращений. Каждое из них обязательно будет рассмотрено.

«Если вы увидели правонарушение или детей без присмотра, не оставайтесь в стороне и сообщите на 102. Ваш звонок может предотвратить беду. Безопасность  – наше общее дело. Закон и Порядок начинаются с каждого из нас!», – говорится в обращении.

Ранее МВД подвело итоги республиканского мероприятия «Внимание – дети!», в ходе которого полицейские также проверили безопасность дорог возле школ и транспорт для перевозки несовершеннолетних. 

#полиция #МВД #объекты #ЗИП #Безопасный дом

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