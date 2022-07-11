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Более 460 млн тенге для строительства соцобъектов похитили в Атырауской области

467 млн тенге украли из казны при строительстве социальных объектов в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

«Департамент АФМ по Атырауской области окончил досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов, среди которых школа, 2 семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс. Установленный размер хищений составил 467 млн тенге», – рассказали в агентстве.

В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наложен арест на имущество товарищества на 79 млн тенге.

А в отношении бывшего замруководителя управления строительства Атырауской области и одного заказчика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отметили в АФМ. 

 

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