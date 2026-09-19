Более 465 тонн мусора убрали с территорий водных объектов и гидросооружений

В Астане на уборку и благоустройство улиц вышли специалисты центрального аппарата и комитетов Минводы

Фото: пресс-служба Минводы

В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», организованной по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, по всему Казахстану прошли субботники, приуроченные ко Всемирному дню чистоты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы



В мероприятиях приняли участие специалисты РГП «Казводхоз», бассейновых водных инспекций, Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» и НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов».





По итогам субботников было убрано 465,7 тонн мусора с территорий рек, озер, ирригационных каналов, водохранилищ и других водных объектов и гидротехнических сооружений.



В Астане на уборку и благоустройство улиц вышли специалисты центрального аппарата и комитетов Минводы.