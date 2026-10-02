Более 5 млн бутылок и банок собрали через фандоматы в Казахстане

Экология
Дана Аменова
корреспондент

Система вознаграждений служит дополнительным стимулом регулярно участвовать в раздельном сборе.

Фото: пресс-служба Минэкологии

АО «Жасыл даму» и Sparklo совместно развивают в Казахстане сеть фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Через них жители уже сдали на переработку более 5 миллионов единиц тары. Участниками программы стали свыше 100 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

На сегодня установлено 46 фандоматов в Астане, Алматы, Кокшетау, Актобе и других городах страны. Автоматы размещены в торговых центрах, офисах, школах и общественных пространствах, в том числе в Центральном парке Астаны. Такое расположение позволяет жителям сдавать тару по пути на работу, во время покупок или прогулок.

Проект направлен на развитие раздельного сбора отходов и поддерживает цели общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», объявленной Главой государства. Сотрудничество Sparklo и АО «Жасыл даму» помогает сделать сбор вторсырья доступнее и сформировать у жителей привычку сдавать отходы на переработку.

Фандоматы распознают пластиковые бутылки и алюминиевые банки с помощью технологии машинного обучения. За сданную тару пользователи получают баллы в мобильном приложении Sparklo, которые можно обменять на скидки и бонусы от партнеров программы. Система вознаграждений служит дополнительным стимулом регулярно участвовать в раздельном сборе.

В развитии сети также участвует компания Zero Waste, оператор по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. При ее участии установлено девять фандоматов. Еще пять планируется разместить в Актау совместно с местным партнером.

В дальнейшем АО «Жасыл даму» и Sparklo планирует расширение географии проекта и увеличение числа фандоматов в городах присутствия. Это позволит большему числу жителей сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки в удобных местах на своих повседневных маршрутах.

Для справки: Sparklo — международная технологическая компания, основанная в ОАЭ. Разрабатывает и производит фандоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, объединяя их с системой вознаграждений для пользователей. В Казахстане компанию представляет ТОО «Sparklo Kazakhstan».

#банки #Минэкологии #бутылки #фандоматы

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