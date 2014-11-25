Более 5 млн справок получили казахстанцы в терминалах самообслуживания Технологии 639 Батырбек Агимбетов

За 10 месяцев 2014 года казахстанцы получили более 5 млн консультаций и справок с помощью площадок самообслуживания Connection Point, передает Kazpravda.kz.



"Операционные залы центров обслуживания населения разделили нагрузку со специально созданными в их зданиях площадками самообслуживания Connection Point. Только за 10 месяцев текущего года казахстанцы получили там более 5 миллионов консультаций и справок. Секторы самообслуживания Connection Point открыты во всех ЦОНах", – сказала и. о. генерального директора РГП "ЦОН" Асемгуль Балташева.



По ее словам, наиболее востребованными документами в секторах самообслуживания стали адресная справка, справки о пенсионных отчислениях, о наличии или отсутствии недвижимости, о зарегистрированных правах и обременении на недвижимое имущество, доверенность на управление транспортным средством и другие.



"Получив однажды услугу в Connection Point, гражданин, как правило, становится постоянным пользователем портала "электронного правительства" и уже не приходит в ЦОН за теми услугами, которые может получить через Интернет", – заметила она.



По словам Асемгуль Балташевой, в начале следующего года в ЦОНах появится еще порядка 30 новых услуг.