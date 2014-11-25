Более 5 млн справок получили казахстанцы в терминалах самообслуживания

За 10 месяцев 2014 года казахстанцы получили более 5 млн консультаций и справок с помощью площадок самообслуживания Connection Point, передает Kazpravda.kz.
"Операционные залы центров обслуживания населения разделили нагрузку со специально созданными в их зданиях площадками
самообслуживания Connection Point. Только за 10 месяцев текущего года
казахстанцы получили там более 5 миллионов консультаций и справок. Секторы
самообслуживания Connection Point открыты во всех ЦОНах", – сказала и. о. генерального директора РГП "ЦОН" Асемгуль Балташева.
По ее словам, наиболее востребованными
документами в секторах самообслуживания стали адресная справка, справки о
пенсионных отчислениях, о наличии или отсутствии недвижимости, о зарегистрированных
правах и обременении на недвижимое имущество, доверенность на управление
транспортным средством и другие.
"Получив однажды услугу в Connection Point, гражданин, как правило, становится постоянным пользователем портала "электронного правительства" и уже не приходит в ЦОН за теми услугами, которые может получить через Интернет", – заметила она.
По словам Асемгуль Балташевой, в начале следующего года в ЦОНах появится еще
порядка 30 новых услуг.