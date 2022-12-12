Более 5 млн тенге выманила мошенница у жителей Атырау

Женщина обещала людям приобрести им айфоны и бытовую технику по низким ценам, а, получив деньги, переставала выходить на связь.

Фото: Kazpravda.kz

Атырауские полицейские задержали мошенницу, которая обманным путем присвоила более 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, 23 ноября и 3 декабря 45-летняя гражданка обещала купить 34-летнему местному жителю по низкой цене 6 дорогостоящих телефонов на сумму почти 2,2 млн тенге.

А 31-летнему мужчине злоумышленница предложила приобрести бытовую технику на 1,6 млн тенге.

27-летнему парню женщина обещала помочь в покупке Iphone 13 Pro на сумму 498 тысяч тенге.

Также на уловку аферистки попался 18-летний житель Атырау, который хотел купить три Iphone 13 Pro на сумму почти 1,2 млн тенге.

Мошенница, получив деньги, перестала выходить на связь. Потерпевшие обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 45-летняя подозреваемая.

В отношении нее проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".