Более 5 млрд тенге задолженности по алиментам взыскали в Павлодарской области

Для воздействия на неплательщиков в систему внесены сведения более чем на 300 авто должников. На спецстоянки водворено 67 машин

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К примеру, автомобиль принадлежавший должнику по алиментам, передан взыскателю в счёт частичного погашения долга в размере 1,4 млн теңге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области

В Аксу автомобиль другого неплательщика с задолженностью 1,3 млн теңге выставлен на торги. Кроме того, взыскателям переданы 3 объекта недвижимости общей стоимостью 12,8 млн теңге.

В ходе мероприятий установлено 14 разыскиваемых должников. Один из них задолжал своим детям 9 млн теңге. После принятых мер прокуратуры долг погашен полностью.

Отдельное внимание уделено фиктивному розыску должников. Прокуроры пресекли такие нарушения по 148 исполнительным производствам, в которых фигурировали 404 должника. Выявлены должники тратившие деньги на азартные игры.

К административной ответственности привлечены 225 должников, к уголовной — 24.