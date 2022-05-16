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Происшествия
Более 5 тысяч доз наркотиков изъяли у фасовщика-курьера в Павлодаре

Оперативники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержали 32-летнего наркокурьера, распространявшего запрещенные вещества бесконтактным способом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

"При проведении обысковых мероприятий по месту жительства мужчины, были обнаружены "кристаллические вещества" массой более 700 грамм. Позже, из тайника извлекли еще 390 грамм наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения a-PVP общей массой более 1 килограмма", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина выполнял роль регионального курьера и фасовщика склада наркотиков. Подозреваемый получал крупные партии наркотиков и расфасовывал вещества в тайники-закладки.

Килограмм изъятых наркотиков - это более 5 тысяч разовых доз, пояснили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 часть 3 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС Павлодара.

 

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