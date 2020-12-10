Более 50% авиапассажиров прибыли из Египта в РК без ПРЦ-справок

Общество
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Екатерина Елисеева
Более 50% авиапассажиров прибыли из Египта в Казахстан без ПЦР-справки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. 

"9 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Нидерландов, Кореи, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Из 1 133 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 964 человек, без справок прибыло 169 человек - граждан РК", – говорится в сообщении. 

В том числе:

в аэропорт г. Алматы - 5 рейсов, 631 пассажир, со справками - 602, без справок - 29;
в аэропорт г. Нур-Султан - 4 рейса, 397 пассажиров, со справками - 258, без справок - 139;
в аэропорт г. Атырау - 2 рейса, 100 пассажиров, со справками - 99, без справок - 1;
 в аэропорт г. Усть-Каменогорск - 1 рейс, 5 пассажиров, все со справками.

Отмечается, что прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

"У 54 граждан тестирование показало отрицательный результат, 115 пассажиров ожидают свои результаты в карантинном стационаре. Более 50% пассажиров, прибывших из Египта в г. Нур-Султан, не имели при себе справки о прохождении ПЦР-теста на COVID-19", – дополнили в комитете. 


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