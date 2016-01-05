Более 50 человек эвакуировали из-за пожаров в ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Минувшим вечером в Семее и Усть-Каменогорске жителям двух девятиэтажек около часа пришлось простоять на улице, пока пожарные усмиряли огонь. Истории похожи лишь тем, что в обоих случаях фигурируют дома повышенной этажности, где огнеборцами были эвакуированы в общей сложности 52 человека, из них 8 детей.
"В Семее в одном из подъездов в подсобном помещении загорелись бытовая техника, личные вещи. Площадь возгорания – 2 квадратных метра, однако на 3-м этаже в мусоропроводе загорелся мусор. В результате высокой температуры горения произошло частичное обрушение элементов мусоропровода. На месте работали 3 единицы специализированной техники, из них одна автолестница. Пожарными были эвакуированы 20 человек, из них 5 детей. По причине пожара сейчас отрабатывается версия – неосторожное обращение с огнем", – говорится в сообщении.
Между тем в Усть-Каменогорске в одном из подъездов девятиэтажки в электрощитовой произошло короткое замыкание электропроводов, с дальнейшим загоранием изоляции кабеля с 1-го по 9-й этаж. Общая площадь – 10 квадратных метров. Пожарными эвакуированы 32 человека, из них 3 детей. На тушении были задействованы 7 единиц техники, в том числе и автолестница. Причины пожара выясняются.
В обоих случаях никто из жильцов не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.