Происшествия
Более 50 человек незаконно получали пенсию в Павлодаре
Незаконное начисление и выплаты пенсий раскрыли сотрудники павлодарского департамента Нацбюро по противодействию коррупции. Об этом журналистам сообщили представители ведомства, передает astanatv.kz.

Как стало известно, в Павлодарской области 52 человека нелегально получали пенсии как многодетные матери или как граждане, проживавшие в зоне действия бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Для этого мошенники подделывали архивные и адресные справки, свидетельства о рождении, удостоверения личности и другие документы. Это дало возможность сотрудникам регионального представительства ГЦВП незаконно назначать пенсии в течение девяти лет с 2009 года. Среди фигурантов дела – представители руководства ГЦВП и департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции по Павлодарской области.

"Сумма причиненного ущерба составляет 117 миллионов тенге. Из них порядка 80 миллионов возмещены. В общем установлено 52 факта незаконного оформления лжепенсионеров. Соответственно, это 52 человека, которые получали эти незаконные выплаты за весь этот период", – сообщил руководитель отдела департамента Национального бюро по противодействию коррупции Ернар Байконыр.

Из 52 фигурантов дела по 25 департамент решил прекратить уголовное дело по не реабилитирующему основанию, так как ущерб они возместили и раскаялись в содеянном. По пятерым подозреваемым уголовное дело направлено в суд. По словам Ернара Байконыра, они непосредственно помогали людям незаконно получать пенсии. При этом лжепенсионеры знали об этом и осознавали степень своей вины, отмечается в информации.

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