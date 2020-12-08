Коронавирус
Более 50 человек скончались от коронавируса за неделю в Казахстане
Екатерина Елисеева
В Казахстане за прошедшую неделю зарегистрировали 54 летальных случая от коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

"С 30 ноября по 6 декабря зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане", - говорится в информации. 

В разрезе регионов:

Город Нур-Султан - 5
Город Алматы - 10
Акмолинская область - 1
Алматинская область - 5
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 10
Западно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 2
Костанайская область - 1
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 4
Северо-Казахстанская область - 5

Итого по республике зарегистрированы 2 088 случаев с летальным исходом.

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