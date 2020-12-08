Более 50 человек скончались от коронавируса за неделю в Казахстане
Екатерина Елисеева
В Казахстане за прошедшую неделю зарегистрировали 54 летальных случая от коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.
"С 30 ноября по 6 декабря зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане", - говорится в информации.
В разрезе регионов:
Город Нур-Султан - 5 Город Алматы - 10 Акмолинская область - 1 Алматинская область - 5 Атырауская область - 3 Восточно-Казахстанская область - 10 Западно-Казахстанская область - 7 Карагандинская область - 2 Костанайская область - 1 Мангистауская область - 1 Павлодарская область - 4 Северо-Казахстанская область - 5
Итого по республике зарегистрированы 2 088 случаев с летальным исходом.