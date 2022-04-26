Фото: primeminister.kz
Правительство
Более 50% природных пожаров в Казахстане возникают по вине человека – МЧС

Вопросы готовности Казахстана к пожароопасному периоду рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

По информации министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, в Казахстане ежегодно регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров.

В прошлом году в лесном фонде страны был зарегистрирован 751 пожар, лесная площадь, уничтоженная огнем, составила 167 тыс. га. Только прямой материальный ущерб (без учета вреда экологии) превысил 6 млрд тенге.

Наибольшее число лесных пожаров отмечено в Восточно-Казахстанской (194 случая – 26%), Актюбинской (123 – 16,4%), Павлодарской (114 – 15,2%) и Костанайской (100 – 13,4%) областях.

Как показывает анализ причин природных пожаров, только 43% возгораний вызваны природными явлениями и грозовыми разрядами, а более 50% возникли в результате деятельности человека.

Высокая пожарная опасность сохраняется и в текущем году. С начала года уже зарегистрировано 42 весенних лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 668 га.

Согласно прогнозным данным «Казгидромета», в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +30ºС, а в южной, восточной и западной частях республики прогнозируются засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40ºС.

Во всех регионах уже начаты профилактические мероприятия. Сотрудники противопожарной службы возобновляют объезды крестьянских хозяйств, проводят инструктажи среди работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения, распространяют специальные памятки с рекомендациями.

До конца мая пожарная инспекция МЧС завершит обследование национальных парков и природных заповедников.

По данным министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, по итогам проведенной проверки установлена удовлетворительная подготовка лесных учреждений к пожароопасному сезону.

Вместе с тем отмечается их низкая материально-техническая оснащенность – 68% от нормы.

Также по данному вопросу выступили акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, Карагандинской области Женис Касымбек, Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр подчеркнул, что ежегодно в результате природных пожаров гибнут люди, наносится большой ущерб имуществу и природе. Этот вопрос требует повышенного внимания как со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, так и ответственных госорганов и акиматов.

Алихан Смаилов поручил акиматам регионов продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям – взять на контроль вопросы обеспечения противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха.

Министерству экологии и акиматам регионов поручено принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений, обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть привлечение авиации к тушению крупных пожаров.

«Совместно с Министерством образования и науки и акиматами необходимо осуществить проверку всех учебных заведений республики на соответствие требованиям пожарной безопасности. Поручаю проверить работоспособность сигнализаций, гидрантов, огнетушителей, пожарных выходов. Необходимо сделать все для безопасности наших детей», — сказал Алихан Смаилов.

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