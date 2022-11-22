Более 50 работодателей представят вакансии на ярмарке в Астане

Ярмарка вакансий проводится в столице регулярно для безработных граждан.

Фото пресс-службы акимата Астаны

24 ноября с 14.00 до 17.00 часов в Астане будет проходить общегородская ярмарка вакансий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Мероприятие состоится в ГККП «Дворец Жастар» акимата Астаны по проспекту Республики, 34.

Участие в ярмарке вакансий примут более 50 работодателей, отметили в столичной администрации.

Ярмарка вакансий проводится в столице регулярно для безработных граждан с целью трудоустройства на свободные рабочие места, пояснили в пресс-службе.