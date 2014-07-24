Общество

Более 50% выпускников не набрали пороговый балл на комплексном тестировании

Шынар Оспанова

Больше половины выпускников прошлых лет не прошли комплексное тестирование (КТА) 2014 года. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-министр образования Такир Балыкбаев, передает корреспондент Kazpravda,kz.

"В тестировании с 19 по 22 июля приняли участие 84 тысячи 496 абитуриентов, из них на казахском языке сдавали тестирование 57 тысяч 308 человек, на русском – 27 182. Пороговый уровень 50 баллов не преодолели 56 тысяч 017 абитуриентов, что составляет 66,29%, и если учесть тех, кто сдавали творческие экзамены, то показатель не набравших пороговый уровень – 47 тысяч 759 человек, то есть это 56,52%", – сообщил вице-министр образования.

По его словам, в КТА приняли участие выпускники организаций общего и среднего образования прошлых лет, технических и профессиональных колледжей, общеобразовательных школ, не принявшие участие в ЕНТ, обучавшиеся по линии международного обмена школьников за рубежом, выпускники музыкальных школ-интернатов, а также люди, окончившие учебные заведения за рубежом.

Всего за 4 дня проведения КТА максимально возможные 100 баллов набрали 9 абитуриентов:  Ерлан Таттығалиев (Алматы), Рулан Букатаев (Актобе), Бауиржан Асанов (Шымкент),  Жанна Кабашова (Усть-Каменогорск), Адлет Кусаинов (Алматы), Тыныштық Садықова (Семей), Ермахан Култаев (Тараз), Гульдана Асылханова (Павлодар), Жибек Бабак (Тараз).

"За весь период проведения тестирования было изъято 46 тысяч 829 запрещенных предметов, таких как сотовые телефоны, шпаргалки, калькуляторы и другие. Во время запуска на тестирование было выявлено 144 подставных лица", – добавил Такир Балыкбаев.

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