Более 500 тыс. долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

Пограничники в автомобильном пункте пропуска "Аухатты" в Жамбылской области предотвратили незаконный вывоз свыше 500 000 долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району, отметили в комитете.

В ведомстве напомнили, что в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности Президентом Республики Казахстан 14 марта т.г. был подписан Указ № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Данным указом запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США, указали в КНБ.