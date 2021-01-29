Более 50,5 млрд тенге вернула государству Антикоррупционная служба в 2020 году
Айдана Демесинова
В 2020 году Антикоррупционная служба вернула в бюджет государства 50,7 млрд тенге. Об этом в ходе коллегии сообщил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сумма возмещенного ущерба по уголовным делам составила 50,7 млрд тенге, что более чем в два раза выше показателя 2019 года . Объем кратных штрафов по фактам взяточничества и хищений составил 2,8 млрд тенге, арестованного имущества – 1,2 млрд тенге", - сказал Шпекбаев.
Он отметил, что системная работа по мониторингу госзакупок, внешним анализам коррупционных рисков и проектной деятельности позволила предотвратить нерациональное использование бюджетных средств еще на 40,9 млрд тенге.
"Таким образом экономический эффект работы Агентства за 2020 год составил 95,6 млрд тенге. Мы не должны останавливаться на достигнутом, каждый наш сотрудник должен работать в режиме максимальной эффективности", - заключил спикер.