В прошлом году в Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. Такие данные на брифинге в СЦК представил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В прошлом году по стране жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодня в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших», – сообщил спикер.

По его словам, в последние годы деятельность преступников связана с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями.

«Финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и так далее. Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками», – сообщил спикер.

Адилов сообщил, что по результатам проводимой работы по профилактике, выявлению и пресечению, власти добились ежегодного снижения данного вида преступления.

«В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц (за 2021 и 2022 годы), из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство.

В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге. В их числе – частные дома, квартиры, земельные участки, транспортные средства, комплексы», – резюмировал Санжар Адилов.