Более 5,5 млн тенге растратил на свои нужды продавец аптеки в Шамалгане

В Алматинской области продавец аптеки подозревается в растрате крупной денежной суммы, сообщает Polisia.kz.
В дежурную часть Карасайского РУП обратился 41-летний житель станции Шамалган с заявлением о растрате продавцом в его частной аптеке подотчетной денежной суммы в размере 5 580 000 тенге.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 189 ч. 3 УК РК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого вверенного имущества, в крупном размере".
Допрошенный по делу 22-летний продавец признал хищение и пояснил, что деньги из кассы он брал и тратил на личные нужды на протяжении шести месяцев.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается.
В дежурную часть Карасайского РУП обратился 41-летний житель станции Шамалган с заявлением о растрате продавцом в его частной аптеке подотчетной денежной суммы в размере 5 580 000 тенге.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 189 ч. 3 УК РК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого вверенного имущества, в крупном размере".
Допрошенный по делу 22-летний продавец признал хищение и пояснил, что деньги из кассы он брал и тратил на личные нужды на протяжении шести месяцев.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается.