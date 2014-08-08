Экономика
Более 5,8 млрд тенге заработала партия "Нур Отан" в 2013 году

Партия "Нур Отан" опубликовала финансовую отчетность за 2013 год, сообщает пресс-служба политического органа. 

"В целом доходы за 2013 год составили 5 857 260 тысяч тенге, из них доходы от некоммерческой деятельности - 5 447 518 тысяч тенге, а от коммерческой деятельности - 409 742 тысяч тенге", - указывается в декларации на сайте партии. 

В настоящее время доходная часть формируется из нескольких источников: партийных взносов, средств республиканского бюджета, доходов от предпринимательской деятельности (управление активами, аренда помещений и др.), вкладов в банках второго уровня, пожертвований граждан, негосударственных организаций Республики Казахстан и т.д.

Доходы от партийных взносов составили 721 млн тенге, от предпринимательской деятельности и аренды - 377 млн тенге, от спонсорской и благотворительной помощи - 382 368 тысяч тенге.

"Финансирование партии из республиканского бюджета составило 3 млрд 146 млн 880 тысяч тенге. Сумма вознаграждений по депозитам составила 1 млрд 197 млн 270 тысяч тенге. Все вклады размещены в банках второго уровня Республики Казахстан. Счетов и вкладов в иностранных банках партия не имеет. Прочие доходы составили 32 742 тысячи тенге", - сообщает пресс-служба.

При этом расходы за 2013 год превысили 5 млрд 123 млн тенге. Расходная часть состоит из 13 пунктов. Больше всего средств затрачено на выплату заработной платы сотрудников - 2 млрд 169 млн 729 тысяч тенге. В этой статье отражены расходы на оплату труда штатных работников, а также технического персонала Центрального аппарата и филиалов партии. На 31 декабря 2013 года штатная численность работников партии (Центральный аппарат и филиалы) составила 1 099 единиц. Среднемесячная заработная плата штатных работников за 2013 год составила 148 664 тенге. Количество технического персонала - 340 человек.

Далее идут расходы на содержание и обслуживание основных средств и нематериальных активов (534 252 тыс. тенге), командировочные (74 001 тыс. тенге), арендная плата (23 млн 084 тыс. тенге), услуги связи (111 млн 039 тыс. тенге), налоги и другие обязательные платежи в бюджет (229 млн 684 тыс. тенге), социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (24 027 тыс. тенге), организация и проведение мероприятий (285 млн 576 тыс. тенге), информационное сопровождение (190 233 тыс. тенге). 

Финансирование дочерних организаций сложились в сумме 433 млн 867 тыс. тенге и включают содержание Института общественной политики и Школы политического менеджмента. Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь составили 58 млн 450 тыс. тенге, из них 46 млн 294 тыс. тенге - общественному объединению "Молодежное крыло "Жас Отан" на реализацию партийных проектов "Жастар – Отанға!", "Сәтті қадам", "Молодежный кадровый резерв" и др. На капитальные вложения затрачено 770 млн 875 тыс. тенге. Банковские услуги, печатно-полиграфическая продукция, канцелярские расходы, подписка на периодические издания и прочие расходы Центрального аппарата и филиалов партии сложились в сумме 218 млн 276 тыс. тенге.

"За последний год партия полностью обновила свою деятельность, и, по сути, публикация финансовой отчетности - это аттестат зрелости для нас. Этим шагом мы открываем новую страницу своей истории, как ответственной, подотчетной, прозрачной и эффективной партии. Примечательно, что первыми эту новость мы обсудили с вами, молодыми, так как эти принципы именно вам завтра внедрять повсеместно», - отметил первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек. 

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