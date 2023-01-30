Более 5,8 тысячи жертв и 147 млн тенге ущерба: осуждена организатор финпирамиды LV FORCE

Другое, Видеогалерея
13

Организатора крупной финансовой пирамиды LV FORCE осудили в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: instagram.com/zhetysu.police

«С 2018 года Е.Е. Лишко на территории города Степногорска решила организовать компанию LV FORCE для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения поступающих денежных средств от физлиц, организовала деятельность финансовой пирамиды», – рассказали о нехитрой схеме обмана в АФМ.

В итоге нечистая на руку акмолинка сумела вовлечь в свой «проект» 5 822 человека. Причиненный им ущерб составил более 147 млн тенге.

Суд признал Лишко виновной, назначив ей 5 лет лишения свободы с конфискацией арестованного имущества.

«Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью Telegram-бота (https://t.me/BAIQApiramidaBOT) АФМ», – призвало казахстанцев ведомство.

 

#суд #Акмолинская область #мошенничество #приговор #финпирамида #Степногорск #АФМ

Популярное

Все
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Коррупционные скандалы сотрясают систему образования Шымкента и Туркестанской области
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
Кадров нет, тепла не будет!
Село Актас Талгарского района становится одним из самых пожароопасных населенных пунктов республики
Более сорока вузов предоставят около трех тысяч бесплатных мест для обучения граждан, отслуживших срочную воинскую службу
Фермеры остались без субсидий потому, что портал GOSAGRO.KZ, который должен был «подключиться в январе», до сих пор не действует, а система Qoldau.kz прекратила работу
В Алматинской области не прекращаются случаи жестокого обращения с животными
В ожидании большой воды
Подготовка продолжается
Гарантия особого порядка
Вторые в Азии
Приютят, накормят, подсобят
Вed tax, кешбэк и гранд-тур
Зимняя европейская сессия
Браво, Елена!
Перезагрузка образовательной среды
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
На партийном поле перемены
В режиме инфляционного таргетирования
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Читайте также

Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Авто разорвало на части в Алматы – погибли 3 человека
Другое
Полицейского наказали за нарушение ПДД в Талдыкоргане
Другое
Почти 900 тысяч пачек контрабандных сигарет выявили в морск…
Происшествия , Спецоперации , Видеогалерея
Наркотики на 20 млн тенге нашли в квартире семейчанки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]