Более 5,8 тысячи жертв и 147 млн тенге ущерба: осуждена организатор финпирамиды LV FORCE

Организатора крупной финансовой пирамиды LV FORCE осудили в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: instagram.com/zhetysu.police

«С 2018 года Е.Е. Лишко на территории города Степногорска решила организовать компанию LV FORCE для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения поступающих денежных средств от физлиц, организовала деятельность финансовой пирамиды», – рассказали о нехитрой схеме обмана в АФМ.

В итоге нечистая на руку акмолинка сумела вовлечь в свой «проект» 5 822 человека. Причиненный им ущерб составил более 147 млн тенге.

Суд признал Лишко виновной, назначив ей 5 лет лишения свободы с конфискацией арестованного имущества.

«Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью Telegram-бота (https://t.me/BAIQApiramidaBOT) АФМ», – призвало казахстанцев ведомство.