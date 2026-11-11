Более 6 тысяч молодых людей привели в порядок почти 100 исторических объектов в Казахстане

Партии
Айман Аманжолова
корреспондент

Молодёжное крыло партии «Әділет» продолжает республиканскую акцию «Нет вандализму!», охватившую 17 областей и 3 города республиканского значения. На этот раз к ней присоединились более 2 тысяч активистов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: t.me/adilet_partiyasy

Главная цель акции - сохранить исторические памятники и сформировать у молодёжи бережное отношение к общественному имуществу. Эта работа перекликается с принципами уважения к закону, соблюдения порядка и созидательного труда, обозначенными Главой государства в Послании этого года.

Участники очищают от мусора территории исторических и культурных объектов, благоустраивают общественные пространства и удаляют граффити с памятников. Сейчас акция проходит в областях Абай, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской.

В Павлодаре активисты привели в порядок территорию памятника жертвам политических репрессий и голода 1930-х годов. Активист областного филиала молодёжного крыла «Жастар Рухы» Мерей Сапарова подчеркнула, что важно сохранять такие места и поддерживать их в достойном состоянии.

«Этот памятник посвящён людям, погибшим в годы политических репрессий и голода. Он напоминает о трагических событиях, которые пережил наш народ. Мы не должны оставаться равнодушными к состоянию таких мест. Заботясь о памятнике и поддерживая здесь порядок, мы выражаем уважение к тем, кто стал жертвой тех трагических лет», — отметила Мерей Сапарова.

По словам исполняющего обязанности председателя молодёжного крыла «Жастар Рухы» Ержана Хамитова, акция уже охватила ряд природных и исторических достопримечательностей страны.

«Ранее мы приводили в порядок такие известные места, как Кемпиртас, Жумбактас и другие природные и исторические достопримечательности. Сейчас акция проходит во всех регионах страны. Наши активисты очищают памятники и исторические места от граффити, различных надписей и мусора», - рассказал Ержан Хамитов.

В области Абай молодые активисты привели в порядок Центральный парк Семея: удалили граффити с памятников и скамеек. Кроме того, они провели опрос среди горожан, чтобы узнать их мнение о вандализме и порче общественного имущества.

В Северо-Казахстанской области молодёжь очистила от мусора сквер имени М. Жумабаева и памятник поэту. В Уральске активисты занялись благоустройством территории памятника «Вечная слава воинам» в парке «Стелла».

С начала акции «Нет вандализму!» более 6 тысяч молодых людей приняли участие в очистке и благоустройстве почти 100 исторических объектов и памятников. Работа по сохранению исторического наследия и общественных пространств продолжится во всех регионах страны.

 

#молодежь #партия #әділет

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