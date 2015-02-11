Более 60 автомобилей столкнулись в Южной Корее В мире

В Южной Корее возле международного аэропорта Инчхон произошло ДТП с участием более 60 транспортных средств, включая школьный автобус, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Ренхап".



По предварительным данным, в столкновении пострадали не менее 28 человек. О погибших пока не информации не поступало.



На месте работают пожарные службы, спасатели и правоохранительные органы.



В настоящее время в районе аэропорта Инчхон, расположенного в 70 км от Сеула, стоит плотный туман, который и мог стать причиной аварии.

