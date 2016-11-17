Более 60 мероприятий в честь 25-летия Независимости РК пройдут в Астане
Акимат Астаны готовит более 60 мероприятий, посвященных 25-летию Независимости Казахстана, передает Kazpravda.kz.
Список некоторых мероприятий: с 10 по 12 декабря в жилых массивах района "Алматы" пройдет автокараван "Астана шаттық" – праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады; 13 декабря во Дворце школьников (пр. Б. Момышулы) состоится праздничный концерт "Мәңгілік ел - Қуатты Қазақстан"; 22 декабря откроются ледовые городки "Мұз үстіндегі қала" на набережной реки Ақбұлақ и в парке "Жерұйық", откроются хоккейные корты на территории школ; 23 декабря во Дворце спорта "Казахстан" будет организовано массовое катание на льду для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей: вход для них будет бесплатным.
18, 19, 24, 25, 26 ноября пенсионеры, многодетные и малообеспеченные граждане смогут бесплатно посмотреть спектакли Государственного академического русского театра драмы им. Горького. А в театре имени Куанышбаева бесплатные представления продлятся до 29 ноября.
Также жители и гости столицы смогут посетить выставки и концерты, посвященные празднованию Дня Независимости.
"Акцент сделан на педагогов, медиков, спортсменов, строителей, предпринимателей, студентов, отдельно многодетных матерей и трудовых коллективов – кто внес свой непосильный вклад в развитие молодой республики, сделал узнаваемым Казахстан за рубежом", – уточнили в акимате.