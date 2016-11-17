Культура
Более 60 мероприятий в честь 25-летия Независимости РК пройдут в Астане
Акимат Астаны готовит более 60 мероприятий, посвященных 25-летию Независимости Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Список некоторых мероприятий:
с 10 по 12 декабря в жилых массивах района "Алматы" пройдет автокараван "Астана шаттық" – праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады; 
13 декабря во Дворце школьников (пр. Б. Момышулы) состоится праздничный концерт "Мәңгілік ел - Қуатты Қазақстан";
22 декабря откроются ледовые городки "Мұз үстіндегі қала" на набережной реки Ақбұлақ и в парке "Жерұйық", откроются хоккейные корты на территории школ; 
23 декабря во Дворце спорта "Казахстан" будет организовано массовое катание на льду для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей: вход для них будет бесплатным.

18, 19, 24, 25, 26 ноября пенсионеры, многодетные и малообеспеченные граждане смогут бесплатно посмотреть спектакли Государственного академического русского театра драмы им. Горького. А в театре имени Куанышбаева бесплатные представления продлятся до 29 ноября.

Также жители и гости столицы смогут посетить выставки и концерты, посвященные празднованию Дня Независимости. 

"Акцент сделан на педагогов, медиков, спортсменов, строителей, предпринимателей, студентов, отдельно многодетных матерей и трудовых коллективов – кто внес свой непосильный вклад в развитие молодой республики, сделал узнаваемым Казахстан за рубежом", – уточнили в акимате.

Популярное

Все
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Культура
Казахстан не будет транслировать "Евровидение – 2022"
Культура
Paramount запускает детский телеканал Nickelodeon HD на каз…
Культура , Театр
Ведущие мировые СМИ объявили о юбилейном сезоне "Астана опе…
Культура
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]