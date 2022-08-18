Более 60 семей в Актобе третий год не могут въехать в купленные по госпрограмме квартиры

Около 70 актюбинских семей уже третий год не могут въехать в собственные квартиры. Жилье в новостройке они приобретали по госпрограмме. Новоселье постоянно откладывается из-за внутренних работ. А семьи ютятся по съемным квартирам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Квартиры в новом доме были куплены еще 3 года назад. Жильё приобрели через льготную ипотеку. Оплатили первоначальный взнос, оформили документы, но вот ключи от квартир до сих пор не получили. Люди даже не могут зайти в собственные квадраты. Все 4 подъезда закрыты на замок.

«Взнос мы сразу оплатили. Нам тогда сказали: «Скоро въедете». 3 года прошло, мы до сих пор ждём. Почему акимы не решают этот вопрос?!» – возмущается житель Актобе Шандыбай Садуов.

Имея собственное жильё, люди скитаются по съёмным квартирам. Многие отдали за квадратные метры последние деньги. А, по сути, остались ни с чем.

«Когда уже сдадут дом? Сколько можно ждать? Нас никто не слышит! По съемным квартирам живём. Аренда сейчас высокая, но у нас выхода нет!» – сетует актюбинка Жанат Торахметова.

Трехэтажный дом в жилом массиве Каргалы начали строить еще в 2018-ом. Планировалось, что объект сдадут через год. Сейчас дом построен на 90%. На внутреннюю отделку нет денег. Материалы подорожали – вот и не уложились в смету.

«Сейчас идут работы с проектировщиками, и рассматривается возможность увеличения суммы договора для полного завершения объекта», – сообщил и.о. руководителя отдела строительства Актобе Бауыржан Жантурин.

Необходимую для завершения строительства сумму еще не подсчитали. По словам специалистов, утверждение нового проекта – длительная процедура. Поэтому жильцам нужно набраться терпения.