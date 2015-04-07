Более 60 тыс. тонн пшеницы направила Продкорпорация в регионы Экономика 1196

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Для стабилизации цен на муку и хлеб Продовольственная контрактная корпорация Казахстана направила в I квартале 2015 года в регионы 61 тыс. тонн зерна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



Кроме того, для обеспечения кормами птицеводческих, животноводческих и свиноводческих хозяйств между акиматами областей Продкорпорацией и профильными отраслевыми союзами были подписаны меморандумы о поставках фуражного зерна. Период реализации этой программы осуществляется с февраля по май 2015 года.



"В рамках данных меморандумов Продкорпорация направила: птицеводческим хозяйствам 17 118 тонн зерна; свиноводческим хозяйствам – 1 000 тонн", – уточняется в сообщении.



По информации пресс-службы, для скотоводческих и свиноводческих хозяйств направляется пшеница 5 класса и ячмень 2 класса по 32 500 тенге за тонну, для птицеводческих хозяйств – пшеница 4 класса по 37 500 тенге за тонну.

