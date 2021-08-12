Экономика

Более 600 млн тенге вернут таразцам за тепло

В Таразе снижен тариф на тепло. АО «Таразэнергоцентр» вернет потребителям более 600 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

Как сообщается, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области провел анализ исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» по итогам 2020 года.

Кроме того, дополнительно проведена совместная работа с Агентством РК по финансовому мониторингу по анализу исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» 2019 года.

«В результате установлено, что АО «Таразэнергоцентр» не соблюдало требования подпунктов 15) и 16) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в части исполнения утвержденных тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ. Данные действия субъекта привели к тому, что он получил необоснованный доход. Сумма необоснованного дохода АО «Таразэнергоцентр» за 2019-2020 годы с учетом ставки рефинансирования составила 600 943 310 тенге», - проинформировали в ведомстве.

В связи с чем, приказом Департамента КРЕМ по Жамбылской области от 10 августа 2021 года для АО «Таразэнергоцентр» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по производству тепловой энергией сроком на один год, с периодом действия с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

В результате тариф на производство тепловой энергии снизился на 22,16%, а именно с 3 924,46 тенге/Гкал без НДС до 3 054,76 тенге/Гкал без НДС, отметили в пресс-службе.

Популярное

Все
Об откатах, коррупционном фаворитизме и трайбализме
Золотой запас. С чего начиналась экономическая независимость?
Фонтанами горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, встретили День города в Темиртау
В Павлодаре не хватает тепловых мощностей, и специалисты предлагают вообще запретить выдачу техусловий на подключение новых объектов к источникам тепла
Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили в Северо-Казахстанской области
Президент наградил ряд казахстанцев
Раскрыты тайны трагедии
Указ Президента Республики Казахстан
Творить Добро, нести Любовь
Декларация и ее роль в становлении и развитии независимого государства
Макам – души отдохновение
Наши луки не для скуки!
«Акжайык» и «Ордабасы» в финале
Когда улетают лебеди
В солнечном городе с джазовым именем
Умницы и красавицы
Щедрые, благородные и бесстрашные
Расширяя горизонты
Ставок больше нет
Закон Республики Казахстан
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и Туркменистан
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Мейрама Кажыкена зарегистрировали кандидатом на пост президента Казахстана
Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы рассмотрели в Правительстве
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразий…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Россия
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства…
Мажилис , Экономика
Туризм развивается, но не у нас – депутаты поговорили с гла…
Президент , Экономика
Касым-Жомарт Токаев посетил швейную фабрику в Талдыкоргане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]