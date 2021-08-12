Более 600 млн тенге вернут таразцам за тепло

Экономика
В Таразе снижен тариф на тепло. АО «Таразэнергоцентр» вернет потребителям более 600 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.
Как сообщается, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области провел анализ исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» по итогам 2020 года.
Кроме того, дополнительно проведена совместная работа с Агентством РК по финансовому мониторингу по анализу исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» 2019 года.
«В результате установлено, что АО «Таразэнергоцентр» не соблюдало требования подпунктов 15) и 16) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в части исполнения утвержденных тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ. Данные действия субъекта привели к тому, что он получил необоснованный доход. Сумма необоснованного дохода АО «Таразэнергоцентр» за 2019-2020 годы с учетом ставки рефинансирования составила 600 943 310 тенге», - проинформировали в ведомстве.
В связи с чем, приказом Департамента КРЕМ по Жамбылской области от 10 августа 2021 года для АО «Таразэнергоцентр» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по производству тепловой энергией сроком на один год, с периодом действия с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.
В результате тариф на производство тепловой энергии снизился на 22,16%, а именно с 3 924,46 тенге/Гкал без НДС до 3 054,76 тенге/Гкал без НДС, отметили в пресс-службе.
Как сообщается, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области провел анализ исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» по итогам 2020 года.
Кроме того, дополнительно проведена совместная работа с Агентством РК по финансовому мониторингу по анализу исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» 2019 года.
«В результате установлено, что АО «Таразэнергоцентр» не соблюдало требования подпунктов 15) и 16) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в части исполнения утвержденных тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ. Данные действия субъекта привели к тому, что он получил необоснованный доход. Сумма необоснованного дохода АО «Таразэнергоцентр» за 2019-2020 годы с учетом ставки рефинансирования составила 600 943 310 тенге», - проинформировали в ведомстве.
В связи с чем, приказом Департамента КРЕМ по Жамбылской области от 10 августа 2021 года для АО «Таразэнергоцентр» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по производству тепловой энергией сроком на один год, с периодом действия с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.
В результате тариф на производство тепловой энергии снизился на 22,16%, а именно с 3 924,46 тенге/Гкал без НДС до 3 054,76 тенге/Гкал без НДС, отметили в пресс-службе.