Более 600 столичных вкладчиков Жилстройсбербанка получат квартиры до конца года
Аким столицы Алтай Кульгинов посетил строящийся жилой комплекс, предназначенный для вкладчиков Жилстройбербанка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Часть вкладчиков – из числа людей, стоящих в очереди на жилье. ЖК состоит из нескольких блоков, общее количество квартир – 653.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поручил увеличить темпы ввода жилья и объемы строительных работ. Для реализации поручения Главы государства о "шаговой доступности" учреждений, в жилом комплексе на первых этажах откроют соцобъекты, среди которых поликлиника, мини-центр (детский сад) и опорный пункт полиции.
Жилой комплекс расположен в районе пересечения улиц с проектными названиями №27 и №36 (район ул.А.Бокейханова). Дом подведен к инженерным сетям. Ввести ЖК в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Аким города А.Кульгинов отметил, что необходимо своевременно завершить строительные работы, при выдаче ключей от квартир и заезде жильцов дом должен быть готов, как и благоустройство дворовых территорий.