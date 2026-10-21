Более 600 торговых объектов по всему Казахстану присоединились к праздничным акциям

Потребительский рынок
Дана Аменова
корреспондент

На отдельные категории товаров предусмотрены скидки до 50%

Фото: пресс-служба Минторговли

В Казахстане в преддверии Дня Республики стартовала общереспубликанская кампания праздничных скидок, включающая акции Republic Day и Bereke Fest. С 17 октября к ним присоединились 649 торговых объектов по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Акция Republic Day проходит в крупных торгово-развлекательных центрах и торговых комплексах, а Bereke Fest охватывает торговые сети.

Покупателям предлагаются специальные цены на продовольственные и непродовольственные товары. Праздничные предложения действуют до 27 октября включительно. На отдельные категории товаров предусмотрены скидки до 50%. Их размер зависит от ассортимента и условий участвующих торговых организаций.

«В рамках акции Republic Day скидки предоставляют 232 торгово-развлекательных центра и торговых дома. Среди участников – MEGA Silk Way и «Хан Шатыр» в Астане, MEGA Alma-Ata, MEGA Park и Forum Almaty в Алматы, Mega Planet и Shymkent Plaza в Шымкенте. К акции Bereke Fest присоединились 417 магазинов розничных сетей, включая Magnum, SMALL, «Астыкжан» и GraMad. Праздничные предложения также действуют в торговых объектах других регионов страны»,  проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что проведение акций направлено на стимулирование потребительского спроса и развитие внутренней торговли. Помимо возможности приобрести товары по сниженным ценам, праздничная кампания позволит торговым организациям увеличить посещаемость и объемы продаж, а отечественным производителям – расширить представленность своей продукции в розничных сетях.

Общереспубликанская кампания организована Министерством торговли и интеграции совместно с местными исполнительными органами. Полный перечень участвующих торговых объектов с адресами размещен на официальных интернет-ресурсах акиматов. Информация о размерах скидок, ассортименте товаров и условиях приобретения публикуется непосредственно торговыми организациями.

Праздничные акции завершатся 27 октября.

#праздник #торговля #акции #Минторговли

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