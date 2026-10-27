Более 612 млрд тенге направили на развитие газовой инфраструктуры Казахстана

За последние семь лет в Казахстане существенно расширен доступ населения к природному газу. Благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов, привлечению значительных финансовых ресурсов и строительству газотранспортных сетей удалось обеспечить газоснабжение сотен населённых пунктов и повысить уровень газификации страны, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом за этот период доступ к природному газу получили 772 населённых пункта. Численность населения, имеющего возможность пользоваться природным газом, увеличилась с 9,5 млн до 13,1 млн человек.

Таким образом, ещё 3,6 млн граждан получили доступ к одному из важнейших энергетических ресурсов, что способствует повышению качества жизни населения и созданию более комфортных условий проживания.

Ключевые показатели:

• Выделено средств: 612,3 млрд тенге

• Реализовано проектов: 821 проект

• Построено газовых сетей: более 31 526 км

• Уровень газификации: вырос с 51,47% до 64,2% (+12,73%).

Масштабные инвестиции в газовую инфраструктуру

Развитие газификации стало возможным благодаря значительному финансированию инфраструктурных проектов. За последние семь лет из республиканского бюджета и средств АО «Самрук-Қазына» на развитие газовой инфраструктуры направлено 612,3 млрд тенге.

Выделенные средства позволили реализовать сотни проектов, направленных на расширение географии газоснабжения, строительство новых газопроводов и развитие распределительных сетей. Инвестиции в газовую инфраструктуру создают условия для подключения новых потребителей, повышения доступности природного газа и дальнейшего развития регионов.

Особое значение имеет комплексный подход к развитию газоснабжения, предусматривающий не только строительство магистральных и распределительных газопроводов, но и создание необходимой инфраструктуры для обеспечения устойчивого снабжения потребителей.

Реализация 821 проекта и строительство более 31 тыс. км сетей

За рассматриваемый период в стране реализован 821 проект по газификации. Построено порядка 31 526 км газотранспортных сетей, что позволило существенно расширить инфраструктурные возможности для подачи природного газа населению и предприятиям.

Одним из основных результатов проводимой работы стало повышение уровня газификации Казахстана. Если ранее этот показатель составлял 51,47%, то по итогам рассматриваемого периода он достиг 64,2%.

Таким образом, уровень газификации увеличился на 12,73 процентного пункта. Эта динамика отражает расширение доступа населения к природному газу и последовательное развитие газовой инфраструктуры страны.

Повышение уровня газификации имеет важное социально-экономическое значение. Подключение населённых пунктов к газоснабжению способствует улучшению бытовых условий, расширяет возможности использования современных источников энергии и создаёт дополнительные предпосылки для развития предпринимательства и производственной деятельности в регионах.

Достигнутые показатели свидетельствуют о масштабной работе по развитию газовой инфраструктуры и создании условий для дальнейшего расширения газоснабжения. Последовательное развитие сетей и реализация новых проектов остаются важными направлениями повышения качества жизни населения и укрепления энергетической инфраструктуры регионов.

Только по итогам 2025 года природный газ получили более 354 тыс. жителей 94 населённых пунктов. За год построено около 2 тыс. км газораспределительных сетей.

В 2026 году работа по развитию газовой инфраструктуры продолжается. В настоящее время реализуются 40 проектов, в том числе 7 переходящих и 33 новых. По итогам реализации запланированных мероприятий ожидается, что доступ к природному газу получат ещё около 36 тыс. человек.

Перспективы

Для достижения целевого показателя газификации населения на уровне 80% к 2035 году Министерство энергетики предусматривает дальнейшее развитие магистральной газотранспортной инфраструктуры, региональных сетей и ресурсной базы.

Одним из приоритетных направлений является строительство новых магистральных газопроводов и увеличение пропускной способности действующих газотранспортных систем.

1. Магистральный газопровод «Ишим – Астана»

Проект имеет стратегическое значение для газификации северных регионов страны. Меморандум о его реализации подписан между Правительством Республики Казахстан и ПАО «Газпром». Реализация проекта позволит обеспечить надёжное газоснабжение Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы Казахстана. Строительство газопровода создаст дополнительные условия для расширения газификации и удовлетворения перспективного спроса на природный газ.

2. Вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент»

Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Проект направлен на увеличение пропускной способности газотранспортной системы, повышение надёжности поставок и обеспечение растущего спроса на природный газ в южных и центральных регионах страны. Развитие данного направления позволит укрепить газотранспортную инфраструктуру и создать дополнительные возможности для стабильного снабжения потребителей.

3. Магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал»

Газопровод протяжённостью около 302 км построен и введён в эксплуатацию в 2025 году. Реализация проекта обеспечила условия для газоснабжения населённых пунктов Жетісуской области и дальнейшего расширения газификации региона. Созданная инфраструктура открывает возможность подключения до 84 населённых пунктов, что имеет важное значение для повышения доступности природного газа и улучшения условий проживания населения.

4. Региональные проекты газификации

Продолжится строительство подводящих и распределительных газовых сетей в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской и других областях. Развитие региональной инфраструктуры направлено на подключение новых населённых пунктов, увеличение числа потребителей и повышение доступности природного газа для населения, социальных объектов и предприятий.