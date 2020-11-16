Общество
Более 65 тыс. казахстанцев подали заявки на прохождение бесплатных курсов от Coursera
На портале Enbek.kz продолжается прием заявок на бесплатные онлайн-курсы на образовательной платформе Coursera. Улучшить свои профессиональные навыки изъявили желание более 65 тыс. граждан, а 32 тыс. казахстанцев уже приступили к обучению, передает Kazpravda.kz.

Проект по повышению навыков казахстанцев реализуется благодаря сотрудничеству Министерства труда и социальной защиты населения РК и АО «Центр развития трудовых ресурсов» с популярной платформой онлайн-обучения Coursera. Прием заявок на прохождение курсов завершается 14 декабря т.г., обучение будет проходить до 15 февраля 2021 года на безвозмездной основе.
С момента начала регистрации уже 32 тыс. граждан приступили к обучению. Среди них 4,5 тыс. участников обучаются на 2-х и более курсах, 2,5 тыс. – на 3-х курсах и 6,5 тыс. – на 4-х курсах одновременно. В среднем на обучающие участники тратят порядка 2,5 дня в неделю.

Около 2 тыс. человек уже завершили обучение как минимум по одному курсу. По информации платформы Coursera,наибольший интерес казахстанцев вызвали порядка 500 курсов, среди которых можно выделить направления по повышению навыков компьютерного и статистического программирования, операционным системам, математическим и коммуникационным навыкам, анализу данных и т.д.

Напомним, образовательная платформа Coursera предоставляет уникальную возможность прохождения более 4 тыс. бесплатных курсов от ведущих компаний и университетов мира (GOOGLE, IBM, Facebook, Stanford University, Yale University, Johns Hopkins University, Princeton University и др.). На данных курсах можно овладеть различными навыками, в том числе математическими, коммуникативными, предпринимательскими, навыками программирования, статистического анализа, управления данными и лидерства. После успешного завершения курсов, обучающиеся получают сертификат.

Обучающие курсы на площадке Coursera доступны до 15 февраля 2021 года для подавших заявку через Электронную биржу труда https://www.enbek.kz/ru/free-coursera и подтвердивших регистрацию на платформе www.coursera.org до 14 декабря т.г.

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