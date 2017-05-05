Более 6,5 тысяч казахстанцев прикрепились к поликлиникам за месяц через eGov

За первый месяц проведения кампании "Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС" через портал eGov прикрепились 6 654 граждан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на АО "НИТ".
Всего в первом квартале 2017 года услугой онлайн-прикрепления к поликлинике воспользовалось более 19 тысяч граждан.
Напомним, 5 апреля в Казахстане стартовала кампания по прикреплению
населения к поликлиникам, которая продлится до 30 июня. Эта работа проводится в рамках внедрения системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Один из способов прикрепления к поликлинике – воспользоваться онлайн-услугой на портале электронного правительства, при этом электронно-цифровая подпись (ЭЦП) не требуется.
Для получения услуги онлайн достаточно авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Здравоохранение", выбрать наименование услуги "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Далее кликнуть "Заказать услугу онлайн", заполнить запрос с указанием данных гражданина и отправить заявку. В поликлинике ответственный работник получит запрос и оформит талон о прикреплении. Услуга оказывается бесплатно, срок ее оказания составляет 1 рабочий день. В случае, если регламентный срок оказания услуги превышен, следует обратиться в медицинскую организацию, куда был отправлен запрос на прикрепление.
Результат оказания услуги появится в разделе личного кабинета "История получения услуг" в виде информации о прикреплении либо в виде мотивированного отказа в прикреплении.
Данная услуга доступна для всех регионов, отметили в пресс-службе.