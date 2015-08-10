Происшествия
Более 7 тыс. нарушений ПДД совершено в Астане за неделю
Ксения Воронина
Более 7 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД) пресечено сотрудниками дорожно-патрульной полиции Астаны за неделю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление административной полиции ДВД города.

При этом полицейские отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, транспортная дисциплина участников дорожного движения, в том числе водителей транспортных средств, остается низкой.

"Основной акцент направлен на выявление грубых нарушений ПДД, существенно влияющих на состояние аварийности. Это – факты управления транспортом в состоянии опьянения, превышения установленной скорости движения, нарушения правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и другие нарушения", – сообщает ДВД города.

В частности, за неделю пресечено 866 нарушений скоростного режима; задержаны 140 водителей за выезд на запрещающий сигнал светофора, 73 – за выезд на встречную полосу; пресечено более 50 фактов создания аварийной ситуации.

Вместе с тем выявлено более 300 нарушений, связанных с невыполнением требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах; 34 водителя управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, за выброс в атмосферу вредных веществ и отработанных газов полицейскими выявлено более 900 нарушений, за вынос грязи и мусора на проезжую часть оштрафован 1 181 водитель.

Не остались без внимания полицейских и пешеходы.

"За нарушение правил безопасного перехода проезжей части оштрафованы 460 пешеходов", – отмечают полицейские.

Управление административной полиции столичного ДВД напоминает водителям быть всегда максимально предупредительными по отношению к другим участникам дорожного движения, особенно к детям и пешеходам. Взаимная вежливость и внимание создают благоприятный "климат" на дороге, исключают излишнюю нервозность и повышают безопасность движения.

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