Более 7 тысяч патрульных слушали Послание Президента в прямом эфире

В 21 городе Казахстана более 7 тысяч военнослужащих Национальной гвардии МВД РК прослушали в прямом эфире Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Гвардейцы следили за выступлением Главы государства, находясь на патрульных постах и маршрутах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Трансляция Послания была организована в Главном командовании и воинских частях Национальной гвардии. Более 35 тысяч гвардейцев ознакомились с ключевыми приоритетами развития страны, не отвлекаясь от обеспечения общественного порядка. Военнослужащие срочной службы также следили за трансляцией Послания в казармах.

Глава государства обозначил приоритеты цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта и повышения эффективности государственного управления. Эти направления задают ориентиры для дальнейшего развития государственных институтов, в том числе в вопросах организации службы, подготовки личного состава и совершенствования рабочих процессов.

Для Национальной гвардии важным направлением остаётся развитие современных подходов к выполнению служебно-боевых задач. Использование цифровых решений, совершенствование подготовки военнослужащих и укрепление профессиональных навыков позволяют повышать эффективность работы подразделений и отвечать на современные требования к войскам правопорядка.

Стоит отметить, что с начала года военнослужащие Национальной гвардии выполнили более 2,3 тысячи задач по охране общественного порядка. В ходе несения патрульно-постовой службы задержано и доставлено в органы внутренних дел свыше 13 тысяч правонарушителей, из которых 300 человек были задержан по подозрению в совершении преступлений.

Подразделения войск правопорядка также обеспечили безопасность пяти международных политических мероприятий и восемнадцати визитов глав иностранных государств и официальных делегаций, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности.

Послание Президента стало поводом для личного состава ещё раз обратиться к общим целям развития страны. Следуя обозначенным приоритетам, Национальная гвардия продолжит совершенствовать подготовку военнослужащих и организацию службы, сохраняя главную задачу войск правопорядка – защиту граждан и общественную безопасность.