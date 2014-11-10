Общество
Более 7 тысяч жителей Астаны наказаны за курение в неположенных местах
Айнур Курамысова
В Астане более 7 тысяч человек привлечены к ответственности за курение в неустановленных местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"С начала текущего года выявлены свыше 4 тысяч фактов мелкого хулиганства, в том числе загрязнение мест общего пользования, выброс коммунальных отходов. Наложены 3 704 административных штрафа, в отношении 542 правонарушителей применен административный арест. За курение в неустановленных местах привлечены к административной ответственности свыше 7 тысяч граждан", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, полицейские также выявили факты нарушений правила благоустройства города.

"Более 150 руководителей КСК привлечены к административной ответственности. В целях профилактики введено в практику проведение выездных судебных заседаний, в том числе в высших учебных заведениях и организациях. С начала года проведены 32 выездных судебных заседания", – отмечается в сообщении.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и реализации принципа неотвратимости наказания, при поддержке столичного акимата в рамках реализации проекта "Система комплексного обеспечения жизнедеятельности города Астаны" (СКОЖ) впервые в республике применены новые технологии в области контроля за дорожной безопасностью.

Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения позволяет в автоматическом режиме фиксировать сразу несколько нарушений ПДД, в том числе превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

Система  установлена на 10 основных магистральных перекрестках столицы с большой интенсивностью движения транспортных средств. За прошедшую неделю были выявлены порядка свыше 500 нарушений. Сумма штрафов составила более 7 млн тенге.

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