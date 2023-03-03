Более 70 авто стали заложниками непогоды на трассе в Абайской области
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На трассе Семей – Усть-Каменогорск в Абайской области более 70 автомобилей попали в снежный плен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
По указанию начальника ДП области Султана Бекторе для обеспечения безопасности дорожного движения на помощь людям выехали полицейские.
Экипаж роты патрульной полиции перекрыл трассу. Для расчистки дороги от снега привлекли погрузчик и грейдер.
Колонна проследовала в город Семей.