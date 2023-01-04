Более тысячи автомобилей скопилось на блокпостах в Казахстане

В Казахстане из-за ухудшения погоды закрыты 72 участка автодорог, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед – прим. автора) закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения", – говорится в сообщении.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах – Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях.

На блокпостах скопилось уже более тысячи автомашин.

"За текущие сутки спасательными подразделениями спасен и эвакуирован 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей", – дополнили в ведомстве.

Казахстанцам разослали 232 SMS-сообщения об ухудшении погоды и 114 уведомлений – через мобильное приложение Darmen.

"Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4 тысяч человек и 1 300 единиц техники министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и местных исполнительных органов. Силами Республиканского оперативно-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна", – дополнили в министерстве.