Более 700 госслужащих изобличили в коррупции с начала года – Шпекбаев

За прошедшие полгода вскрыты факты коррупции с участием 700 должностных лиц. Об этом на расширенном заседании коллегии Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил глава ведомства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Практически во всех сферах вскрыты системные факты коррупции с участием высокопоставленных должностных лиц. Только за прошедшие полгода изобличено более 700 лиц, из которых 18 руководителей республиканского, 55 – областного, 101 – городского и районных звеньев", – сказал Шпекбаев.
Он добавил, что среди них вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя комитетов Министерства сельского хозяйства РК, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней.
"Разоблачены ОПГ с участием должностных лиц департаментов госдоходов по ЮКО и Алматы, сотрудники органов внутренних дел Акмолинской и Мангистауской областей", – отметил Шпекбаев.
В заключение он сообщил, что большинство коррупционных правонарушений совершено служащими местных исполнительных органов, сотрудниками органов внутренних дел и работниками квазигосударственного сектора.