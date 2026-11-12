Более 700 казахстанцев отказались от социальных выплат - Минтруда

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С момента запуска в октябре 2026 года цифрового сервиса «Добровольный отказ от социальных выплат» им воспользовались 729 казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

«Таким образом, 729 человек добровольно приняли решение отказаться от получаемых социальных выплат. Этот шаг отражает принципы социальной ответственности и солидарности общества, когда граждане, имеющие возможность самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи, осознанно отказываются от государственной поддержки» , - говорится в сообщении.

В Минтруда напомнили, что с 1 января 2027 года механизм государственной поддержки будет ориентирован на адресный подход – в первую очередь помощь будет направляться тем, кто в ней действительно нуждается.

Цифровой сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» доступен в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис позволяет получателям социальных выплат и пособий самостоятельно подать электронное заявление об отказе от отдельных видов государственной поддержки без посещения государственных органов.

Важно отметить, что отказ от социальных выплат — исключительно добровольное решение гражданина, а не обязанность. Сервис ориентирован прежде всего на граждан с высоким и состоятельным уровнями материального благополучия, которые могут самостоятельно обеспечивать потребности своей семьи, предупреждают в Минтруда.

При изменении жизненных обстоятельств граждане сохраняют право вновь обратиться за назначением соответствующей государственной поддержки. Заявление будет рассмотрено в соответствии с законодательством.