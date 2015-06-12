Происшествия
Более 700 кг наркотиков изъяли полицейские за 10 дней в РК
Меруерт Нургазинова
Транспортные полицейские за 10 дней ОПМ "Кокнар-2015" изъяли из незаконного оборота свыше 730 кг наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Так, в первой декаде ОПМ мобильными группами департамента выявлено 2 наркопреступления и 8 уголовных проступков, из незаконного оборота изъято свыше 730 кг наркотических средств. Все задействованные группы нацелены на перекрытие провоза наркотиков с Шуйской долины железнодорожным путем.

В целях успешного проведения ОПМ основные силы и средства управления по борьбе с наркобизнесом направлены на усиление антинаркотической пропаганды, пресечение каналов поступления наркотиков, контрабанды транзита наркотических средств.

За 5 месяцев текущего года подразделения ДВД на транспорте выявили 49 наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 850 кг различных наркотиков.

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