Более 700 преступлений совершено в Казахстане в праздничные дни

По данным МВД, 499 из них раскрыто в течение суток.

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В пресс-службе Министерства внутренних дел РК рассказали о криминогенной обстановке в стране в минувшие праздничные дни, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по данным ведомства, с 1 по 3 января было совершено 733 преступления.

"499 из них раскрыто в течение суток", - отметили в пресс-службе.

Также полицейскими раскрыто по "горячим следам" 5 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 17 грабежей и 118 краж чужого имущества, проинформировали в МВД.