Более 72% казахстанцев поддерживают идею проведения референдума – соцопрос

Проведенные экспертами соцопросы последних дней демонстрируют рост поддержки казахстанцев идеи референдума по конституционным поправкам, сообщает Kazpravda.kz.

5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Изменения в основной действующий закон включают в себя поправки в 31 действующую статью и дополнение Конституции двумя новыми статьями и направлены на кардинальную трансформацию действующей политической модели.

Вместе со стартом агитационного периода регулярно проводятся замеры общественного мнения отношения казахстанцев к предстоящему республиканскому референдуму.

Результаты последнего социологического онлайн-опроса, проведенного Службой центральных коммуникаций при Президенте РК, показали рост уровня поддержки идеи Президента Касым-Жомарта Токаева о проведении референдума по внесению поправок в Конституцию страны.

Среди опрошенных 78,52% казахстанцев знают о том, что референдум состоится 5 июня, а 72,01% казахстанцев поддерживают идею проведения референдума. При этом планируют пойти на голосование около 68,92% казахстанцев. Еще не определились с выбором – 21,79%. Показатели информированности о референдуме выросли на 7%, показатели намерения прийти - более чем на 2%.

Социологическое исследование было проведено 17-19 мая методом онлайн-опроса Службой центральных коммуникаций при Президенте РК.

Выборка включила 4000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Точками опроса выбраны города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областей страны.

Напомним, ранее высокий уровень поддержки идеи о проведении референдума был подтвержден результатами опросов, проведенных Службой центральных коммуникаций при Президенте РК - 62 до 73% (3-5 мая), Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (5-10 мая), где 76,40% казахстанцев поддержали поправки, а также общественным объединением «Қоғамдық пікір» институты» (3-5 мая) с результатом в 73,33% поддерживающих казахстанцев.