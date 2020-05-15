Более 75 000 человек в мире заразились COVID-19 за сутки

Количество инфицированных COVID-19 жителей планеты превысило 4,4 миллиона человек, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным
Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана составило 4 444 670
человек. За сутки выявили 75 260
новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За это время ряды выздоровевших пополнили еще 26 565
пациентов, а общее число победивших болезнь уже составило 1 588 858
человек.
Также в мире зафиксировано 4 924
новых летальных случая, 302 493
человек числятся умершими за весь период пандемии.
Лидеры по числу подтвержденных случаев КВИ за последнюю неделю начали часто меняться. На данный момент в их числе США – 1 417 889
случаев, Россия – 252 245
и Великобритания – 234 441
.
В Китайской Народной Республике, от куда и пошел новый тип вируса, за весь период выявлен 84 029
зараженных, а за сутки зарегистрировали 4
случая заражения.
В Узбекистане за этот период выявили 40
инфицированных COVID-19, 80
пациентов выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 2 652
, выздоровевших – 2 156,
умерших – 11.
В Кыргызстане за сутки 67
человек заболели, 28
пациентов выписали с выздоровлением и 2
умерло. В настоящий момент известно, что в стране 1 111
подтвержденных случаев заражения, 745
случаев выздоровления и 14
летальных исходов.
В Казахстане на данный момент известно о 5 689
заразившемся за весь период пандемии. За одни сутки сообщили о 118
новых случаях заражения COVID-19. Выздоровевших теперь 2 639
пациентов, за это время вылечили 163
человек. Умершими от коронавирусной инфекции числятся уже 34
человека. За сутки два жителям Нур-Султана скончались
от Covid-19.
Напомним, что о первых заболевших
коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия. Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего
и четвертого
случаев заражения коронавирусом.
Позднее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан. 10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и поручил продлить
режим ЧП. 27 апреля Президент снова объявил о продлении
режима ЧП, который продлился до 11 мая.