Более 75 000 человек в мире заразились COVID-19 за сутки

Коронавирус
Екатерина Елисеева
Количество инфицированных COVID-19 жителей планеты превысило 4,4 миллиона человек, сообщает Kazpravda.kz.

По данным Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана составило  4 444 670 человек. За сутки выявили 75 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За это время ряды выздоровевших пополнили еще 26 565 пациентов, а общее число победивших болезнь уже составило 1 588 858 человек.

Также в мире зафиксировано 4 924 новых летальных случая, 302 493 человек числятся умершими за весь период пандемии.

Лидеры по числу подтвержденных случаев КВИ за последнюю неделю начали часто меняться. На данный момент в их числе США – 1 417 889 случаев, Россия – 252 245 и Великобритания – 234 441

В Китайской Народной Республике, от куда и пошел новый тип вируса, за весь период выявлен 84 029 зараженных, а за сутки зарегистрировали случая заражения.

В Узбекистане за этот период выявили 40 инфицированных COVID-19, 80 пациентов выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 2 652, выздоровевших –  2 156, умерших – 11.

В Кыргызстане за сутки 67 человек заболели, 28 пациентов выписали с выздоровлением и 2 умерло. В настоящий момент известно, что в стране 1 111 подтвержденных случаев заражения, 745 случаев выздоровления и 14 летальных исходов.

В Казахстане на данный момент известно о  5 689 заразившемся за весь период пандемии. За одни сутки сообщили о 118 новых случаях заражения COVID-19. Выздоровевших теперь 2 639 пациентов, за это время вылечили 163 человек. Умершими от коронавирусной инфекции числятся уже 34 человека. За сутки два жителям Нур-Султана скончались от Covid-19.

Напомним, что о первых заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия. Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего и четвертого случаев заражения коронавирусом.

Позднее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан. 10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и поручил продлить режим ЧП. 27 апреля Президент снова объявил о продлении режима ЧП, который продлился до 11 мая.

