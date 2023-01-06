Более 750 гвардейцев приняли Военную присягу в столице

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Сегодня на строевом плацу столичной оперативной бригады Национальной гвардии, дислоцирующейся в жилом массиве «Уркер», состоялось торжественное приведение к Военной присяге молодого пополнения, которые прибыли служить со всех регионов Казахстана. На торжественную церемонию прибыло около 2000 родителей, родственников и близких.

Пресс-служба Национальной гвардии РК

Воинские ритуалы всегда занимают особое место в армейской жизни. Не исключением являются и принятие военнослужащими Военной присяги. Ведь начиная именно с этого ритуала солдаты становятся полноправными воинами и вливаются в единый строй защитников Родины. В этом аспекте Национальная гвардия является для молодых военнослужащих настоящей школой мужества и патриотизма. Именно в войска правопорядка, как их называют иначе, призываются больше всего молодых ребят, чем в другие силовые структуры страны. Здесь они закаляются, проходят полноценное обучение, становятся крепкими, несут боевую службу, обеспечивая покой мирных граждан, охраняют колонии, где отбывают наказания осужденные.

В день принятия присяги молодым солдатам, вступившим в ряды Национальной гвардии, обратился командир воинской части 5573 полковник Аян Есжанов.

– Принятие Военной присяги молодым пополнением – знаменательное событие в жизни каждой воинской части. Военная присяга для воина – нерушимый закон жизни, от которого не может быть ни малейших отступлений. Принимая присягу, он обязуется стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, возлагает на себя обязанности, исполнение которых и составляет смысл и цель прохождения военной службы, – отметил в своем выступлении Аян Абдуганиевич.

После чего, чеканя шаг перед трибуной, личный состав молодых бойцов прошел торжественным маршем.

Отметим, что в дальнейшей службе, молодые воины совместно с сотрудниками органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка, оберегая жителей и гостей столицы от противоправных и иных посягательств, тем самым продолжив славные боевые традиции войск правопорядка. Ведь на протяжении многих лет воины Национальной гвардии достойно обеспечивают общественный порядок во всех крупных городах страны.

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