Более 8 млн тенге выманила лже-сотрудница акимата у жамбылцев

Как стало известно, женщина представлялась сотрудницей акимата и заверяла, что поможет приобрести жилье по низкой цене.

Фото: Kazpravda.kz

В Сарысуский районный отдел полиции Жамбылской области обратились сразу несколько жителей Жанатаса, которые стали жертвами мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По их словам, женщина по имени Ляззат представилась сотрудницей акимата и заверила, что поможет им приобрести жилье по низкой цене в районном центре.

Женщина мошенническим путем завладела деньгами 13 потерпевших в размере более 8 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана безработная 54-летняя жительница города.

Подозреваемая полностью признала свою вину и водворена в изолятор временного содержания.