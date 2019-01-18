Более 80 человек пострадали при взрыве в полицейской академии в Колумбии
Мощный взрыв прогремел на территории полицейской академии в колумбийской столице Боготе. По предварительным данным, 87 человек пострадали, 11 погибли, передает Lenta.ru со ссылкой на местное издание El Heraldo.
Инцидент произошел около десяти утра по местному времени, когда проходило торжественное мероприятие для курсантов. На территорию учебного заведения въехал грузовик, начиненный взрывчаткой. В его кузове было около 80 килограммов взрывчатых веществ. Охрана отказалась открывать ворота, поэтому злоумышленник набрал скорость и протаранил стену.
BBC News уточняет, водителем оказался 57-летний мужчина. Других подробностей пока нет.
Президент Колумбии Иван Дуке назвал случившееся "сумасшедшим террористическим актом". Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.
Известно также, что в Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по погибшим во время теракта, а Президент страны приказал усилить контроль на государственной границе, а также на въездах в основные города страны.