Более 80 млн тонн нефти планируется добыть в Казахстане в 2015 году

Экономика
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Батырбек Агимбетов
80,5 млн тонн нефти планируется добыть в Казахстане в 2015 году. Об этом сообщил министр энергетики Владимир Школьник на расширенной коллегии Министерства энергетики РК, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"В этом году запланировано добыть 80,5 миллиона тонн нефти. Для этого добывающими компаниями приняты все меры по сокращению затрат. В свою очередь совместно с экономическим блоком Правительства ведется анализ финансового состояния основных добывающих предприятий", – сообщил министр.

Он рассказал, что уровень добычи нефти в стране будет сохранен. Механизмы сохранения должны будут разработаны в концу следующего месяца.   
  
"По результатам этого анализа будут приняты меры по оптимизации налогообложения с целью сохранения уровня добычи, сохранения социальных обязательств. И все это должно быть сделано до конца марта этого года", – подчеркнул Школьник. 

Между тем, по словам главы Минэнергетики, в прошлом году добыча нефти и конденсата составила 80,8 млн тонн или 90,8% к 2013 году.

"Отставание от плановых значений произошло в связи с более длительным сроком капитального ремонта на месторождении "Тенгиз" и снижением эксплуатационных характеристик старых месторождений", – добавил министр.

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