Более 85% казахстанцев поддерживают решение Президента о реформировании армии

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе специального совещания с руководящим составом Минобороны 27 сентября т.г. дал оценку сложившейся ситуации в армии, поручил провести комплексную проверку оборонного ведомства и разработать в десятидневный срок план реформирования армии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Научно-исследовательскую ассоциацию «Институт демократии»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С целью изучения общественного восприятия принимаемых государством мер, научно-исследовательской ассоциацией «Институт демократии» 28-29 сентября был проведен опрос общественного мнения.

Результаты социологического опроса показывают, что вопросы состояния вооруженных сил и дальнейшего развития армии находятся в поле общественного внимания.

При этом большинство опрошенных поддерживают решение Президента страны о проведении комплексной проверки Министерства обороны – 85,2% респондентов полностью или скорее поддерживают данную инициативу.

Схожее отношение наблюдается и к дальнейшему реформированию армии. В совокупности 85,7% опрошенных положительно оценивают решение Главы государства о проведении реформы Вооруженных сил.

Ответы на вопрос о необходимых изменениях позволяют конкретизировать ожидания населения от реформы армии. Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов.

Одним из наиболее значимых направлений респонденты называют «повышение открытости и подотчетности Минобороны» – 47,4%. Также среди наиболее востребованных мер названы: «обновление и профессионализация командного состава» (34,3%) и «усиление борьбы с коррупцией в оборонной сфере» (29,4%).

Отдельное место в общественных ожиданиях занимают вопросы, непосредственно связанные с условиями прохождения военной службы. Так, считают важным «обеспечение безопасности и социальных условий для военнослужащих» – 25,3% «обновление вооружения и военной техники» – 20,7%, «внедрение новых технологий, в том числе цифровых» – 20,4%, а также «повышение уровня боевой подготовки и учений» – 19,2%.

Таким образом, результаты опроса показывают, что общество ожидает комплексных изменений. Наряду с повышением обороноспособности страны население ожидает изменений, непосредственно затрагивающих повседневную организацию военной службы.

В целом, высокий уровень общественной поддержки инициатив Президента сочетается с достаточно конкретными ожиданиями относительно реализации поручений Главы государства. Для населения результативность реформирования армии будет определяться не только усилением ее военно-технического потенциала, но и тем, насколько изменения отразятся на условиях и безопасности прохождения военной службы.

Опрос проведен Научно-исследовательской ассоциацией «Институт демократии» 28-29 сентября 2026 года методом онлайн-анкетирования (CAWI). В нем приняли участие 1012 жителей Казахстана в возрасте 18 лет и старше из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.